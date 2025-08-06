Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlık alanlarını daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Karayenice, Sarıalan, Sarma ve Üçpınar mahallelerindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede bulunan mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mezarlıkların çevresini tel çitle çevirerek güvenli hale getiriyor. Vatandaşların, kabir ziyaretlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalar sürerken, mezarlıkların estetik görünüm kazanması amacıyla da bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor.

YIL SONUNA KADAR 150 MAHALLE MEZARLIĞININ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 mahalle mezarlığını 55 bin metre tel çit ile çevirerek, mezarlıkların güvenliğini sağlamayı planladıklarını söyleyen Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, çalışmaların 17 ilçede kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti. Karayenice Mahalle Muhtarı Hakkı Başaran, “Mezarlıklar Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra çok mutlu olduk. Eskiden ottan içeri giremiyorduk. Büyükşehir dertlerimize derman oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sarıalan Mahalle Muhtarı İmran Güneş ise 16 yıldır muhtar olduğunu, 6 yıldır da tel çit çekilmesi için uğraştığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ay içinde tel çit çekildi. Bu durumdan mahalle sakinlerimiz de çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarına kilit parke taş döşemesi yapıldığını ve yollarının yapıldığını söyleyen Üçpınar Mahallesi Muhtarı Levent Ay, “Çok memnunuz Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.