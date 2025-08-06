Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi üyeleri için geleneksel yazlık sinema günlerini başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve üretkenliklerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 100 Yaş Evlerinde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde yaz dönemi için özel olarak düzenlenen “Geleneksel Yazlık Sinema Günleri” başladı.

Etkinlik kapsamında şimdiye kadar 14 farklı film gösterime sunulurken, bu yılın ikinci gösteriminde üyelerin yoğun katılımıyla “Elveda Katya” ve “Yengeç Sepeti” filmleri izlendi.

100 Yaş Evi üyeleri açık hava sinemasının nostaljik atmosferinde bir araya gelerek aileleri ile keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe katılanlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese bu hizmet için teşekkür etti.Önümüzdeki günlerde ise Mucize ve Mucize 2 filmleri üyelerle buluşturulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için hayata geçirdiği 100 Yaş Evleri Menteşe ve Fethiye’de vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Menteşe Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nin 2203, Fethiye 100 Yaş Evi’nin de 824 üyesi bulunuyor. 100 Yaş Evleri’nde sinema günlerinin yanı sıra yıl boyunca üyelerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmalarını sağlayan çok sayıda atölye ve sosyal etkinlik düzenleniyor. Resim, İngilizce, Egzersiz Atölyeleri, Hafıza Oyunları, Tavla, Satranç ve Dama Turnuvaları, Türk Halk Müziği Korosu gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların birlikte sosyalleşmesi, bir araya gelmesi için yenilikçi projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aras; “100 Yaş Evleri Muğla’mızda belli bir yaşın üzerinde vatandaşımıza hitap eden, onların sosyalleşmesine, yeni şeyler öğrenmesine katkı sunan merkezler haline geldi. Yaşlarının en verimli zamanlarında, emekliliğin de tadını çıkarırken 100 Yaş Evleri’mizde yeni arkadaşlıklar kurarak, yeni bilgiler öğrenerek kimi zamanda birlikte sinema filmleri izleyerek keyifli vakit geçiriyorlar. Her yaştan hemşehrimizin yanında olmaya, onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.