Manisa Büyükşehir Belediyesi, huzurevinde kalan yaşlıların dijital dünyaya daha kolay erişebilmesi amacıyla internet altyapısını güçlendirdi. Yeni erişim noktaları sayesinde, huzurevi sakinleri, artık daha geniş alanlarda kesintisiz internet kullanabilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde İsmail-Muammer Cider Huzurevi’ndeki internet altyapısını güçlendirerek, büyüklerimizin dijital dünyaya daha kolay ve kesintisiz bir şekilde bağlanmasını sağlandı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan erişim noktaları sayesinde internet hizmeti, huzurevinin tamamında kullanılabiliyor.

Bu sayede huzurevi sakinleri; sevdikleriyle görüntülü konuşmalar yapabilecek, güncel gelişmeleri yakından takip edebilecek ve dijital ortamda daha aktif bir yaşam sürebilecek.

“DİJİTAL ANLAMDA DA SOSYAL HAYATA KATILIMLARINI ÖNEMSİYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Büyüklerimizin sadece fiziksel değil, dijital anlamda da sosyal hayata katılımını önemsiyoruz. Onların aileleriyle görüntülü konuşabildiği, haberleri takip edebildiği bir ortam oluşturmak bizim için çok kıymetli. Bayram öncesinde çalışmayı tamamlayarak, huzurevinde kalan kıymetli büyüklerimize güzel bir sürpriz yapmış olduk” dedi.