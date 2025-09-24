‘Herkes İçin Hareketlilik’ temasıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, hem bireysel sağlığa hem de toplumsal farkındalığa yönelik aktivitelerle dolu dolu geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı etkinlikler, kente hareket ve enerji kattı. Sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sundu. MANİSA (İGFA) - 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bireysel sağlığa ve toplumsal farkındalığa yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı etkinliklere Manisa ev sahipliği yaptı.

‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımı Birlikte Atalım’, ‘Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz’, ‘Birlikte Pedallıyoruz Manisa’yı Hareketlendiriyoruz’, ‘Küçük Adımlar Büyük Keşifler’, ‘Çocuklar Sokakta Oyunlar Yeniden Hayatımızda’, ‘Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek’, ‘Adım Adım Doğaya Adım Adım Sağlığa’ ve ‘Bir Gün Ara Ver, Şehre Nefes Ver’ sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Manisalılar hem keyifli vakit geçirdi hem de sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamın önemine dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da etkinliklere katılarak hem ‘Adımla Manisa’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi hem de yürüyüş ve bisiklet etkinliklerine katıldı.

Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin ilki ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımları Birlikte Atalım’ sloganıyla düzenlenen ‘Adımla Manisa’ Projesi’nin tanıtımı oldu. Tanıtımda Başkan Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek ve hareketliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Adımla Manisa’ mobil uygulamasını vatandaşlara tanıttı. Ardından Atatürk Kent Park içerisinde yürüyüş yapan Başkan Dutlulu, tüm Manisalıları hareket etmeye ve adım atmaya davet etti.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Avrupa Hareketlilik Haftası, ‘Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen ‘Başkanlarımızla Birlikte Pedal Çeviriyoruz’ etkinliğiyle devam etti. Akhisar’da bulunan ‘Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nden başlayan bisiklet turu, kaymakamlığa kadar devam etti. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Akhisarlılarla birlikte sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden bir diğeri ise ‘Birlikte Pedallıyoruz, Manisa’yı Hareketlendiriyoruz’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turu oldu. Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri işbirliğiyle yapılan etkinlikte Manisalılar Cumhuriyet Meydanı’ndan Emlakdere Mahallesi’ne kadar pedal çevirdi.

Aigai Antik Kenti de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. ‘Küçük Adımlar Büyük Keşifler’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Manisa Kızılay İlkokulu öğrencileri binlerce yıllık tarihi yerinde keşfetme fırsatı buldu. Arkeolog Zilan Dilan Bayram eşliğinde meclis binası, agora, tiyatro ve hamam gibi tarihi yapıları gezen çocuklar, geçmişin enerjisini yakından hissetti.

ÇOCUK OYUNLARI YENİDEN HATIRLANDI

Hafta etkinlikleri kapsamında geleneksel çocuk oyunları da Manisa’da tekrar hatırlandı. ‘Çocuklar Sokakta Oyunlar Yeniden Hayatımızda’ sloganıyla Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, unutulmaya yüz tutan oyunlarını oynayarak hem eğlendi hem de kültürel mirası yaşatma fırsatı buldu.

Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen spor etkinliğinde ise Manisalılar hareketli ve eğlenceli anlar yaşadı. ‘Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Voleybol, basketbol, tenis ve hentbol gibi çeşitli spor dallarının yanı sıra çocuklar ve gençler arasında popüler olan Bubble Ball güreşi de yapıldı. Ayrıca aerobik jimnastik, karate ve judo gösterileri büyük beğeni topladı.

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler kapsamında ‘Adım Adım Doğaya Adım Adım Sağlığa’ sloganıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Spil Dağı’nın eteklerinde son bulan doğa yürüyüşünde, yürüyüşe katılanlar, 15 Temmuz Meydanı, Kırmızı Köprü ve Niobe rotasını takip ederek doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda, yürüyüş yapan katılımcılara bitiş noktasında çeşitli ikramlar sunuldu.