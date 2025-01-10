Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda görme ve işitme engelli bireylere yönelik betimlemeli belgesel gösterimi gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ile Herkes için Turizm Derneği iş birliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu’nda yapılan gösterimde sesli betimleme ve işaret dili çevirisi ile tam erişilebilir şekilde hazırlanan “Efes’ten Bergama’ya” adlı belgesel engelli vatandaşlarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği engelsiz etkinliklerle toplumun tüm kesimlerinin kültürel hayata katımını destekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı katkılarıyla Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen “Efes’ten Bergama’ya” erişilebilir belgesel gösterimi, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ve Herkes İçin Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

Efes ve Pergamon Anlatıldı

Gösterimde, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Bergama’daki Pergamon Antik Kenti’ne dair tarihi bilgiler sunularak, engelli bireylerin bu antik kentlere yaptığı yolculuk hikayesi anlatıldı. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik hazırlanan belgesel, antik dünyanın büyüleyici atmosferini katılımcılara hissettirdi.

Manisa’da yaşayan engelli bireyler ve çocukların ilgi gösterdiği sesli betimleme ve işaret dili çevirisi ile tam erişilebilir gösterim toplumun tüm kesimlerinin kültürel mirasımıza daha yakından tanıklık etmesini sağladı.