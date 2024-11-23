Manisa'da öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler yaptıkları hızlı müdahale ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin verilmedi.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeydi.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yurttaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez ve Turgutlu ilçesinde işyeri bacası devrilmesi, çatı uçması, duvar çökmesi gibi yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde devrilen ağaçları kaldırırken, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ise merkez ve ilçelerde şiddetli yağış sırasında ve sonrasında bazı bölgelerde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulundu. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. Ekipler, 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.