Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Park’ta çocuklara özel şenlik düzenledi.MANİSA (İGFA) - Çocuklara yönelik hazırlanan şenlikte sanat, müzik ve eğlence hepsi bir arada yer aldı. Şenlikte hem aileler hem de çocuklar güzel bir gün geçirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Kent Park’ta kurulan etkinlik alanlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca düzenlenen yüz boyama, seramik boyama, kum boyama ve slime atölyeleri, miniklerin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıdı.

Ayrıca bubble show ve çeşitli oyun parkurları da etkinliğe renk kattı. Programda yer alan dans gösterileriyle Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, katıldıkları yarışmalarla da eğlenceli bir gün geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu.