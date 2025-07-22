Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer, demans, Down sendromu ve otizmli bireylerin güvenliği için başlattığı “Ben Buradayım” projesi kapsamında akıllı takip bilekliklerini ücretsiz dağıtıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer, demans, Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel engelli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Ben Buradayım” projesiyle akıllı takip bileklikleri dağıtımına devam ediyor.

Başlangıçta Alzheimer ve demans hastalarına yönelik başlatılan proje, kaybolma riski taşıyan diğer bireyleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Proje kapsamında ailelere ücretsiz verilen konum takip cihazlı bileklikler, bireylerin anlık konumlarını cep telefonundan takip etme imkanı sunuyor.

Ayrıca, son üç güne ait konum verileri geriye dönük olarak görüntülenebiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, projenin merhum Başkan Ferdi Zeyrek döneminde başlatıldığını ve Başkan Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla 17 ilçede sürdürüldüğünü belirtti. İnce, “Kaybolma riski olan vatandaşlarımızın güvenliği için akıllı bileklikleri dağıtmaya devam ediyoruz. Akademik destekle hedef grupları belirledik. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Otizmli oğlu için bileklik alan Esra Eroğlu, “Oğlum 9 yaşında ve daha önce parkta kaybolmuştu. Bu projeyi duyunca hemen başvurdum. Artık içim daha rahat, teşekkür ederim” dedi.

Down sendromlu kızı için bileklik alan Adalet Özdemir ise, “Kızım çarşıda kaybolmuştu. Bu bileklikle artık anlık takip yapabileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.