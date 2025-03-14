Manisa Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlılıktan Özgürlüğe” başlıklı panel düzenledi. Uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, bağımlılığın nedenleri, etkileri ve önleyici faktörler ele alındı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Kültür Merkezi Lale Salonu’nda, “Bağımlılıktan Özgürlüğe” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci ile Türk Psikologlar Derneği Manisa İl Temsilcisi Uzm. Psikolog Serkan Bozkurt konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ilk bölümünde, Prof. Dr. Artuner Deveci, “Bağımlılık Nedir? Bağımlılıkta Temel Kavramlar” başlıklı sunumuyla bağımlılığın tanımı, türleri ve nedenleri hakkında bilgi verdi. Bağımlılığın sadece madde kullanımıyla sınırlı olmadığını, teknoloji, alışveriş ve kumar gibi farklı alanlarda da görülebileceğini belirten Prof. Dr. Deveci, bu tür bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Panelin ikinci bölümünde ise Türk Psikologlar Derneği Manisa İl Temsilcisi Uzm. Psikolog Serkan Bozkurt, “Bağımlılıkları Anlamak ve Önleyici Faktörler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bozkurt, bağımlılıkların psikolojik, sosyal ve çevresel etmenlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak, özellikle gençlerin bu tür sorunlarla karşılaşmasını önlemek için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, akademisyenler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Panel sonunda katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yönelterek bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenme fırsatı buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplum sağlığını korumak amacıyla bu tür bilinçlendirme etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.