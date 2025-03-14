Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA GES-2024 yarışmalarında projeler için sözleşmeleri imzaladı ve 800 MW kapasite tahsis etti.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2024) yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen projeler için toplam 800 megavat kapasite tahsis edilen sözleşmeleri imzaladı.

Bu gelişme, ülkenin yenilenebilir enerji hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar sonucunda 100 milyon 755 bin dolar katkı payı sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda YEKA RES-2024 yarışmaları sözleşmelerinin ardından, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen YEKA GES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bakanlıkta imzalandığı bildirildi.

Bakanlığın paylaşımında ayrıca ''YEKA RES-2024 ve YEKA GES-2024 ile gerçekleştirdiğimiz toplam 2000 megavatlık kapasite tahsisi ile Türkiye’yi daha güçlü ve yeşil bir geleceğe taşıyacağız. Tüm firmalara başarılar diliyor, projelerin en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.