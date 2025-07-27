Kırsal kalkınmayı desteklemek ve bal üretimini artırmak amacıyla önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılık alanındaki eğitim çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Bu kapsamda, Salihli Halk Eğitim Merkezi’nde temel arıcılık eğitimi alan 17 kursiyer, teorik bilgilerini, Büyükşehir Belediyesi’nin Gölmarmara ilçesinde faaliyet gösteren Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde düzenlenen uygulamalı eğitimle pratiğe dökme fırsatı buldu. Kursiyerler, arıcılıkla ilgili bilgilerini sahada pekiştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren merkezdeki uygulamalı eğitimi, Yüksek Ziraat Mühendisi Üzeyir Karaca verdi. Eğitimlerde, arıların kovanlara doğru şekilde yerleştirilmesi, yeni kraliçe arının koloni tarafından kabul edilmesini sağlamak için izlenmesi gereken adımlar gibi konular detaylarıyla aktarıldı. Kursiyerler, eğitim sonrası hem bilgi hem de deneyim kazanmanın mutluluğunu yaşarken sağlanan destek için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.