UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde saçılacak 8 ton mesir macunu, geleneksel yöntemlerle ve kadınların emeğiyle hazırlanıyor.MANİSA (İGFA) - UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar sürüyor.

21 Mart'ta düzenlenen karma törenle başlayan festival coşkusu, 27 Nisan’da gerçekleştirilecek saçım töreniyle 8 ton mesir macunu halka dağıtılacak.

Geleneksel yöntemlerle kadın emeğiyle hazırlanan mesir, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde üretiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, mesirin Manisa’nın kalbi olduğunu belirterek, "Bu 485 yıllık geleneği yaşatmak, kültürel zenginliğimizi dünyaya tanıtmaktır. Kadın emeğiyle şekillenen festivalde herkesi Manisa’da buluşturacağız” dedi.

Festival haftasında tarih söyleşileri, sanat sergileri ve konserlerle şehir bayram havasına bürüneceğini söyleyen Başkan Zeyrek, şehrin tarihine, kültürüne ve insanın yakışır uluslararası bu büyük organizasyonda herkesi aralarında görmek istediklerini söyledi.

8 TON MESİR SAÇILACAK

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 8 ton mesir macunu hazırladıklarını duyurdu. Mesir macununun AB coğrafi işaretini alan 28. ürün olarak da dikkat çektiğini belirten Tanık, dernek olarak bu geleneği ve inanışı desteklediklerini söyledi. Bu geleneğin Manisa’nın bayramı ve tanıtım aracı olduğunu ifade eden Başkan Tanık, "500’e yakın yabancı misafir bekliyoruz. Dünyada örneği olmayan bu şifa ve kardeşlik festivaline herkesi bekliyoruz” dedi.