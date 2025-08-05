Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası yangın risklerine karşı termal kameralarla donatılmış ‘Yangın Erken Uyarı ve İzleme Sistemi’ni hayata geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangınla mücadelede en kritik aşamanın ilk müdahale olduğunu vurgulayarak, her ilçe merkezine entegre edilecek yeni sistemde 78 kamera kullanılacağını duyurdu. Başkan Dutlulu, bu teknolojik adım sayesinde, potansiyel yangın tehlikelerinin en erken safhalarda tespit edilerek, hızlı ve etkili müdahalelerle yangın riskinin minimuma indirileceğini ifade etti. "Bu sistem, yangınlara karşı aldığımız tedbirleri güçlendirirken, Manisa’daki vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olacaktır" diye ekledi.

TESPİT EDİLEN DUMAN İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRİLECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerine karşı önlem amacıyla şehir genelinde stratejik noktalara yerleştirilecek termal kameralarla donatılmış ‘Yangın Erken Uyarı ve İzleme Sistemi’ni hayata geçirdi. Gözle görülmeyen ısı enerjisini algılayarak çalışan sistem, 360 derece dönebilme yeteneği sayesinde 4 kilometre uzaklıkta, 1 metre büyüklüğündeki duman ve ateşi tespit edebiliyor. Tespit edilen olası yangın durumlarında sistem, itfaiye ekiplerine anında konumlu uyarı göndererek hızlı müdahale imkânı sağlıyor. Projeyle birlikte termal kameralar, baca, sis ve dumanı ayırt edebilme özelliğine sahip yapay zekâ destekli bir altyapı ile 7/24 aktif izleme yapacak. Böylece, özellikle yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle hem ormanlık alanlarda hem de şehir merkezine yakın bölgelerde daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Toplamda 78 kamera ile tüm Manisa ve ilçelerinde olası yangınlar fark edilerek hızlıca müdahale edilecek ve Manisa’nın ormanları korunacak.

BAŞKAN DUTLULU SİSTEMİ YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, içeriği ile alanında Türkiye’de öncü projelerden bir tanesi olan ‘Yangın Erken Uyarı ve İzleme Sistemi’ni, İtfaiye ekipleriyle birlikte inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, İtfaiye ve Bilgi İşlem Dairesi ekiplerinden bilgiler alan Başkan Besim Dutlulu, projenin işleyişi, teknik altyapısı ve yangınlara karşı sağlayacağı erken müdahale avantajları hakkında detaylı bilgi aldı.

İL GENELİNDE 78 KAMERA KURULACAK

78 kameraya sahip yapay zeka destekli sistem ile tüm Manisa’da duman oluşumlarının fark edilerek hızlı bir şekilde müdahale edileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Yangınla mücadelede en kritik nokta ilk müdahale. Bu sistemi her ilçe merkezinde uygulayacağız. Bu çok önemli bir husus. Yapay zeka ile destekli termal kamera ve 360 derece kameranın beraber çalışması için bir sistem kuruldu. Bu sistem sayesinde, Manisa genelindeki tüm duman ve alev oluşumları termal kameralar ile 7/24 anlık olarak algılanacak; itfaiye ekiplerine anında uyarı gönderilerek ilk müdahale süresi en aza indirilecek. Şehrimiz kesintisiz izlenerek olası yangınlar büyümeden önlenecek. Hem doğamızı hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Manisa’mız için hayırlı olsun. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.