Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin zengin tarihini ve kültürel dokusunu tanıtmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmirli turist rehberlerinden oluşan bir kafile, Manisa’nın tarihi ve turistik değerlerini keşfetmek üzere kent merkezinde ağırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü organizasyonu ile İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu ile oda üyeleri, Manisa’nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından tanımak amacıyla şehri ziyaret etti. Konuklar için kapsamlı bir şehir turu düzenlendi. Dış İlişkiler Daire Başkanı Ural Sevener, İzmirli rehberlere, Manisa’ya gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, şehrin simgelerinden Mesir Macunu ve üzüm hediye etti. Ayrıca, 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 485. kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne davet etti.

Tarihi ve Kültürel Zenginliklere Yolculuk

Yunusemre Belediyesi Yunuspark’ta, kahvaltı ile güne başlayan rehberler, şehir merkezindeki tarihi yapıları ziyaret ederek Manisa’nın zengin geçmişine tanıklık etti. Sultan Camii, Hatuniye Camii, Muradiye Camii, Ulu Camii, Yeni Han ve Mevlevihane gibi önemli eserler gezildi. Ardından Osmanlı Müzesi, Çanakkale Müzesi ve Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden rehberler, Ağlayan Kaya’da eşsiz Manisa manzarasının keyfini çıkardı. Dioramik Mesir Müzesi, Masal Parkı ve çok sayıda minyatür eserin yer aldığı Şehzadeler Park ziyaretinin ardından Manisa turu sona erdi.

İzmirli Rehberlerden Manisa'ya Övgü

Turun sonunda, İzmirli rehberler Manisa’dan çok etkilendiklerini belirterek geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Ayça Kesici, “29 kişilik bir ekiple Manisa’yı keşfetmeye geldik. Amacımız, Manisa’yı turist rehberlerine daha iyi tanıtmak. Çünkü Manisa yeterince tanınmıyor. Manisa sadece şehzadeler şehri değil, aynı zamanda tarihi, coğrafyası, mitolojisi, tarım üretimi, gastronomisi ve eşsiz müzeleriyle görülmeye değer bir şehir” dedi.