Ramazan dolayısıyla her gün farkı bir noktada vatandaşlar ve personeliyle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, itfaiye personeli ile bir araya gelerek, yeni alınan ve yüksek düzeyde koruma özelliği sağlayan kıyafetlerini inceledi.MANİSA (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla her gün kentin farklı bir noktasında vatandaşlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahurda da gerek çalışanlar gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Zeyrek, son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda sahur programına katılarak itfaiyecilerle bir araya geldi. Programa Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, itfaiye personeli de katıldı.

İtfaiye personeline yeni alınan ve yüksek düzeyde koruma özelliği sağlayan kıyafetleri inceleyen Başkan Zeyrek, “Olması gereken, eksikliği olan bir şeydi. İnşallah yangınlardan sizi korur. Saçınızın teli zarar görsün istemeyiz. Bu kıyafetler ile de bunu sağlamış olacağız. Emeğiniz çok büyük, biz de elimizden geldiği kadar teçhizatlarınızın en iyi olmasını sağlayarak sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Baktığımız zaman İstanbul ve Ankara itfaiyeleri kullanıyor. Verdiğiniz emeklerin yanında bunların hiç önemi yok. Gece gündüz demeden canınızı hiçe sayarak müdahale ediyorsunuz. İtfaiye birimimize her yerde hep aynı şeyi söylüyorum. Emeklerinize sağlık, yaptığınız iş çok kutsal, iyi ki varsınız” dedi.

İtfaiyecilik mesleğinin zorlu çalışma koşullarına değinen Başkan Zeyrek, “İtfaiye olarak çok zor zamanlar yaşadınız, geçtiğimiz yaz birlikte gördük. 3-4 gün boyunca evinize gitmeden, uyumadan, o yangınların içinde sizler mücadele ettiniz. Bizler sizlerin yanında olduk, ama yangının içinde ilk müdahalede sizler vardınız. Az önce giydiğiniz kıyafetler bu yüzden bizler için çok önemliydi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her çalışanı, bizler için çok değerli. Bu değer karşılığında da biz kıyafetiyle, aynı sofrayı paylaşarak, maaşlarda yaptığımız zamlar ile sizlerin yanınızda olduğumuzu, bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz görev sürecim sonunda da böyle ağız tadıyla devam edecek” dedi.