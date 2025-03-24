MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, CHP'nin fırsatçı marjinal gruplara teslim olduğunu iddia ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partilileri sokağa çağırmasının haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundan olduğunu öne sürdü. Yalçın, "CHP, İstanbul halkının huzuruna kan ve şiddet doğradı" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, “CHP’nin Hukuk ve Demokrasiyle İmtihanı” hakkında yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP’nin en büyük metropolündeki belediyelerinde ayyuka çıkan hukuksuzluk ve yolsuzlukların araştırılması için bağımsız yargı erkinin devreye girmesi sonrasında CHP yönetiminin sahneye koyduğu antidemokratik tiyatroyu millet olarak ibret ve hayretle seyrettiklerini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şüphe ve şaibe bulutlarının yoğunlaştığı CHP’de yönetim; vakur duruş gösteremediğini haksızlığın üzerini gürültü ve kaosla örtmek istiyormuşçasına bir tutum takındığını ileri sürdü.

CHP yönetiminin Türkiye seçimlerini yeni yapmış ve millet icra görevini henüz vermişken, durduk yerde bir seçim ve cumhurbaşkanı adaylığı meselesi çıkararak parti içindeki dalgalanmaları körüklediğini belirten Prof. Dr. Yalçın, yazılı açıklamada, "Yangından mal kaçırmak istercesine Cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmek, sadece parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda derin şüpheleri CHP’nin üzerine çekmiştir. CHP’nin üzerine vesayet gölgesi, belediyeler dâhil, bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür. Buna rağmen CHP, kendini temize çıkarmak ve seçmenlerinin hür iradesini vukufla temsil etmek söyle dursun, büsbütün vesayetin prangasına bağlanmaya çalışmıştır. CHP yönetiminin acemiliklerinden, iş bilmezliklerinden siyasi toyluklarından bu partinin seçmeni de, üyesi de rahatsızdır" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın, CHP'nin kendi iç kavgalarının ceremesini çektiğini iddia etti.

"HESAP VERMEYİ DEĞİL, ÇATIŞARAK KAZANÇ SAĞLAMAYI TERCİH EDİYORLAR"

"CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını isteyenler, CHP’den şikâyetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır" diyen Yalçın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu acı gerçeği hasıraltı etmek istercesine topu taca atmakta, konuyla hiç ilgisi olmayanları iftira ve itham bombardımanına tutmaktadır. Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP’yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel; partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır. CHP’nin başı; demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken, gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği, kavgayı yeğlemektedir. Mahkemeleri adalete davet etmek, hukukun üstünlüğü ilkesinin takipçisi olmak dururken, kalabalıkları sokağa davet etmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır" diye konuştu.

"İSTANBUL HALKININ HUZURUNA KAN VE ŞİDDET DOĞRANDI"

Açıklamasında partililerin kanunsuz eylemleri ile çok sayıda polisin yaralanmasına da sebebiyet verdiğine dikkati çeken Edip Semih Yalçın, "Milletimizin huzuru bilerek kaçırılmış, barış iklimi bilinçli olarak baltalanmıştır. İstanbul halkının huzuruna kan ve şiddet doğranmıştır. Milletimizin emniyeti ve huzuru için çırpınan fedakâr ve cefakâr Türk polisi, CHP yönetiminin kışkırtmalarıyla meydana gelen müessif olaylar sırasında marjinal gruplar tarafından hedef alınmıştır. CHP, fırsatçı marjinal gruplara teslim olmuştur" dedi.

CHP yönetiminden beklenenin, soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemek olduğunu ifade eden MHP'li Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere; CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır. CHP, her zaman yaptığı gibi; vesayeti, şiddeti, halkın huzurunu dinamitlemeyi, sokakları ateşe vermeyi mi sürdürecektir, yoksa sağduyuyu ve itidali mi tercih edecektir? Hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.