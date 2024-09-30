Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Ziyarette konuşan Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınız sizlere ve tüm Manisa’mıza hayırlı olsun. Manisa Gördesliler Derneğimizin Amacı Gördes kültürünü Manisa’da yaşatmak ve Manisa’da yaşayan Gördeslilere elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Manisa’da 25 bin Gördesli hemşehrimiz yaşamaktadır. Gördesli hemşehrilerimiz kamuda ve özel sektörde çalışmaktadır. Her bir Gördesli hemşehrimiz Manisa’mıza katma değer sağlamaktadır. Bizler Manisa Gördesliler Derneği yönetim kurulu olarak hemşehrilerimize kurumlar arasında köprü vazifesi oluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Manisa’ya yapacağınız hizmetlerin devamını dileriz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerine , kadın kolları üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.