Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi’nde 57 yıllık eski altyapının yenilenmesi için ihaleye çıktı. Dünya Bankası kredisi ile yapılacak proje için 6 firma teklif verirken, şeffaf belediyecilik ile ihale canlı yayında verildi.MANİSA (İGFA) - Dünya Bankası kredisi ile Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde yapılacak altyapı dönüşümü için açılan ihale, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü binasında düzenlendi.

6 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaf olarak canlı yayınlandı.

Gelenbe’nin altyapısının tamamen yenileneceği proje kapsamında; 18 kilometre içme suyu şebeke hattı, bin 900 metre içme suyu terfi hattı ve 400 tonluk içme suyu deposu inşa edilecek. Atık suların sağlıklı bir şekilde arıtma tesisine taşınması için de 12 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşenecek.

TEKLİFLER, DÜNYA BANKASI’NA GÖNDERİLECEK

İhalede alınan teklifler, yapılacak ön değerlendirmenin ardından onay için Dünya Bankası’na gönderilecek. Dünya Bankası’nın kararı ile ihale sonuçlarının kesinleşmesinin ardından en kısa sürede ilk kazma vurulacak.

Yapılan ihale ile Gelenbe Mahallesi’nde 57 yıllık altyapının tamamen yenileneceğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Gelenbe Mahallemizde 57 yıldır hizmet veren ve ihtiyaçlara cevap veremez hale gelen altyapıyı yenilemek için önemli bir adım atıyoruz. Dünya Bankası kredisi desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje kapsamında, 32,5 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeyeceğiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, güvenli ve modern bir altyapı sunacağız. Yaklaşık 18 kilometrelik içme suyu şebekesi, 1.900 metrelik terfi hattı, 400 tonluk içme suyu deposu ve 12.600 metrelik kanalizasyon hattıyla, Gelenbe’nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Projeyle birlikte vatandaşlarımız temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşurken, atık sular da çevreye zarar vermeden arıtma tesisine taşınacak. Bizim önceliğimiz hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir. Manisa’ya, Manisalılara verdiğimiz sözü yerine getirmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Gelenbe’mize, Kırkağaç’ımıza ve tüm Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.