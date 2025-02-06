Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT 2025’te Manisa, sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle yerini aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, EMITT fuarında açtığı stantla kentin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası temsilcilerle paylaşırken Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de EMITT 2025 Fuarı’nda Manisa’nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıtarak, kentin turizmde hak ettiği yere ulaşması için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Başkan Zeyrek, Manisa’nın mitolojik dönemlerden Osmanlı’ya, geçmişten günümüze uzanan derin bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirterek, ”Manisa’mız inanç turizmi açısından büyük bir değer taşıyor. Dünyanın ilk 7 kilisesinden 3’üne ev sahipliği yapan bir şehiriz. İlk paranın basıldığı Lidya Krallığı’nın toprakları Sart Manisa’da yer alıyor. Ayrıca, Türkiye’nin tek jeoparkı olan Kula Jeoparkı da kentimizde bulunuyor. Ancak bu değerlerimizi yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. İşte EMITT gibi fuarlar, şehrimizin turizmde hak ettiği ilgiyi görmesi için büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

MANİSA’NIN GASTRONOMİK DEĞERLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra gastronomik değerleri de EMITT 2025’te büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin standında, kentin kendine özgü tatları ziyaretçilere sunulurken Başkan Zeyrek aşçı önlüğü giyerek Manisa’ya özgü lezzetleri tanıttı ve katılımcılara ikram etti. Manisa Gastronomi Derneği, Manisa Turizm İşletmecileri Derneği, Manisa Seyahat Acentaları Derneği ve Magnesia Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla, ziyaretçiler mesir baharatlı yaprak dolma, mesir macunlu kek, mesir baharatlı kurabiye, koruk şerbeti, Osmanlı (şehzade) şerbeti ve tescilli taban simidi gibi Manisa mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Manisa’nın en önemli miraslarından biri olan Mesir Macunu da fuar katılımcılarına ikram edilirken, misafirler Manisa’nın 485 yıllık köklü geleneği olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne davet edildi.

Fuar kapsamında, Manisa’nın doğal güzellikleri ve geleneksel üretim değerleri de tanıtıldı. Spilaş tarafından işletilen Niobe Kahve’nin ürünleri ziyaretçilere ikram edilirken, kentin önemli değerlerinden biri olan Manisa Bezi de katılımcılara tanıtıldı. Bunun yanı sıra UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı’nın doğal mirası ve turizm açısından sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI BULUŞTU

EMITT 2025’te Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla da bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, şehirlerin turizm potansiyelini artırmak için yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Güç birliği içinde, her alanda kentlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin EMITT 2025’teki katılımı, kentin turizm alanındaki yeni vizyonunu gözler önüne sererken Manisa’nın tarih, kültür ve gastronomi zenginlikleriyle dikkat çekmesini sağladı. Manisa’nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve mutfağıyla turizmde hak ettiği yere ulaşması için çalışmaların süreceği vurgulandı.