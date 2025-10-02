Manisa Dostlar Meclisi’nin bu haftaki konuğu, Manisa Gastrochef Derneği oldu. Şehzadeler şehri Manisa’nın saray mutfağından günümüze uzanan zengin gastronomi mirası, görsel bir sunum eşliğinde tanıtıldı. Dernek üyeleri, Manisa’ya özgü keşkek, yılan balığı, meşhur sarma gibi onlarca yöresel lezzeti katılımcılarla buluşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Manisa Gastronomi Derneği, en ünlü şefleriyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş Manisa mutfağını yeniden gündeme taşıdı. Şehzadeler şehri Manisa'da yaşanan saray hayatında şehzade sofralarında sunulan yemeklerden, Ulu önderimizin Selanik'teki evinin komşusundan miras kalan ve muhtemelen ulu önderimizin içinden yemek yediği tencerede sunulan Manisa'mızın meşhur sarmasına; Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olan yılan balığından yine yüzyıllardır Manisa'mız ile özdeşleşen keşkeğe kadar onlarca yemek sunuldu.

İleride Ülke turizminin en önde gelen şehirlerinden birisi olması istenen Manisa'mızda artık Gastronomi çok fazla ciddiye alınan bir konu olacak. Manisa'ya gelen her yerli ve yabancı turist Manisa'mızın eşsiz yöresel lezzetlerinden tadacak inşallah. Manisa Dostlar Meclisi Manisa turizmine çok önem veren bir platform, turizmin vazgeçilmez parçası da Gastronomi. Bu noktada Manisa Dostlar meclisi ve Manisa Gastronomi Derneği bundan sonra ortak çalışmalar yapacak. Çok keyifli, verimli ve lezzetli bir toplantı oldu.

Manisa Gastronomisi noktasında hep birlikte ciddi adımlar atacağız. Hanlarımızın birisinde büyük bir alanda Manisa'mızın yöresel lezzetlerini Manisa halkı ile buluşturan büyük bir lokanta oluşturulmasını ve tarihi doku ışığında Manisa'mızın lezzet anlamında geçmişiyle tanışmasını istiyoruz. Manisa turizminin vazgeçilmez bir parçası olacak. Yerli ve yabancı turistler, Manisa’nın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulacak” dedi.

Cihan Canuyar ayrıca, Manisa halkını geleneksel tatlarla buluşturacak büyük bir lokanta projesi üzerinde çalıştıklarını ve tarihi dokuyla uyumlu bir gastronomi merkezi kurmak istediklerini belirtti.

ORHAN DOĞANAY: “BUGÜN BİR MİLAT”

Manisa Gastrochef Derneği Başkanı Orhan Doğanay ise toplantının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün sadece bir buluşma değil; Manisa gastronomisinin geleceğini birlikte kurguladığımız tarihi bir adımdır. Vizyonumuz, Manisa’yı gastronomi alanında Türkiye’nin ve dünyanın öncü şehirlerinden biri haline getirmek” dedi.

Başkan Orhan Doğanay, gastronomiyi sadece yemek değil; kültür, tarih, doğa ve toplumsal dayanışmanın bir bütünü olarak gördüklerini vurguladı. Dernek olarak bugüne kadar yöresel ürünlerin tanıtımı, şeflerin ve esnafın desteklenmesi, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve uluslararası platformlarda Manisa mutfağının görünür hale getirilmesi gibi birçok çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Doğanay, sözlerini şöyle tamamladı: “Gastrochef olarak yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Bugün attığımız bu adım, Manisa gastronomisinin rönesansını başlatan bir milat olacaktır.”