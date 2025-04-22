Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını arttırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 22 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde, vatandaşların etkinliklere rahat ulaşımı için toplu taşıma hizmetlerinde sefer sayılarında artışa gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı yetkileri, vatandaşların festivale katılımlarını artırmak amacıyla her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Özellikle konserlerin bitiş saatlerine göre düzenlenen sefer saatleri etkinliklere katılanlara kolaylık sağlayacak. Konserlerin ve etkinliklerin bitişine göre, ek seferler de düzenlenecek.