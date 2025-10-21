Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki ulaşım ağını güçlendirmek için çalışma yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu ve Bademli mahalleleri arasındaki yolda bakım onarım ve sathi kaplama çalışması yapıldı. Yolun altyapısı güçlendirilirken, yüzey kaplaması da yenilenerek ulaşım konforu artırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte iki mahalle arasındaki günlük ulaşım hem kısaldı, hem de güvenli hale getirildi.

“MANİSA’MIZIN 17 İLÇESİNDE HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için il genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırkağaç ilçemizde Yağmurlu ve Bademli mahallelerini birbirine bağlayan bu önemli yolun uzun yıllardır süregelen sorunlarını çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızdan da oldukça güzel geri dönüşler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Manisa’mızın 17 ilçesinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.