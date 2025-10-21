AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Aile Yılı” kapsamında ilçelerden şehir gezisi için merkeze gelen kadınlarla buluştu. Başkan Altay, Türkiye'nin çok daha güçlü ve büyük olması adına çalıştıklarını söyledi.KONYA (İGFA) -AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Aile Yılı” kapsamında ilçelerden şehir gezisi için merkeze gelen hanımlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen program, Güneysınır, Çumra, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Akören’den gelen hanımların katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Aile Yılı” kapsamında ilçelerdeki kadınları Konya’da misafir ettiklerini, bu sayede hem istişare etme imkanı bulduklarını hem de hanımların Konya’nın farklı noktalarını görme imkanı oluştuğunu ifade etti.

2014 yılından itibaren Yeni Büyükşehir Yasası’nın çıkmasıyla birlikte 42 bin kilometrekarelik alanda sorumlu hale geldiklerini anımsatan Başkan Altay, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz andan itibaren 3 temel konuda eksikleri tamamlamak için yola çıktık. Birincisi alt yapıyı tamamlamayı arzu ediyoruz. Pek gözle görünmüyor. Yaptığımız işleri toprağın altına gömüyoruz ama sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Eğer biz bu işleri yapmasak geçtiğimiz yıl kurak sezonda musluklardan temiz su akma şansı yoktu. Ya da atık su arıtma tesislerini yapmasak oluşturduğumuz kirlilik, çevreye olan etkisi bir süre sonra dönüp bizi vuracak haldeydi. Bununla ilgili konuları inşallah hallediyoruz. İkincisi, Konya’da marka haline gelmiş KOMEK’lerimiz, Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademileri’mizle ilçelerde özellikle hanımlarımızın sosyal hayatına katkı sunması için bir çaba ortaya koyuyoruz. Üçüncüsü ve en önemlisi de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak için yeni ürün desenleri oluşturmaya çalışıyoruz, çiftçi eğitimleri veriyoruz, tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Buna baktığımızda Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan il olarak ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla Türkiye’ye örnek bir hale gelmeye başladık” dedi.

KONYA’DAKİ BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Yaptıkları işleri büyük bir hedef uğruna yaptıklarını anlatan Başkan Altay, “Türkiye’nin çok daha güçlü ve büyük olması adına yapıyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için yapıyoruz ve görevimiz ne olursa olsun işin sonunda aklımızda kalacak, torunlarımıza anlatacağımız şey, ‘biz Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşıydık, onunla beraber siyaset yaptık’ demek. Konya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor ve Konya’da güzel işler oluyor diye gelen herkes ifade ediyor. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Size hizmet etmek bizim için büyük bir şeref ve onur. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

2025’in “Aile Yılı” olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Biliyorsunuz tüm dünyada büyük bir sapkınlık propagandası var. Herkes biliyor ki aileyi dinamitlerseniz toplumu dinamitlemiş olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘kadın güçlüyse aile güçlü, aile güçlüyse millet güçlü.’ Dolayısıyla kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Özellikle bu sapkın akımlardan çocukları korumanın yolu da evde huzurlu bir aile ortamının oluşması” ifadelerini kullandı.