Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha etkili ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde başlattığı kurumsal eğitim programlarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Hizmet kalitesini sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülen çalışmalara, belediyenin üst yönetimi de aktif olarak katılıyor.

Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde, daire başkanlarına yönelik kalite yönetim sistemi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde; süreç yönetimi, kalite hedeflerinin belirlenmesi, risk temelli düşünmenin karar alma süreçlerine entegrasyonu ve yönetim sorumluluğu gibi konularda bilgiler aktarıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, katılımcıların hem mevcut süreçleri daha etkin yönetebilmesine hem de kurum içi kalite farkındalığını artırmasına katkı sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kalite yönetim sistemini tüm birimlerde yaygınlaştırarak kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi ve Türkiye’de örnek bir yerel yönetim modeli oluşturmayı hedefliyor. Eğitim süreci, iç denetçi yetiştirme ve sürekli iyileştirme uygulamalarıyla desteklenerek önümüzdeki dönemde de devam edecek.