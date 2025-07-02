Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun “Hizmette aksama olmadan devam” yönündeki talimatıyla, uzun yıllardır beklenen yollar tek tek programa alınarak yenileniyor. Son olarak Ahmetli, Demirci ve Salihli ilçelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Ahmetli Dereköy, Demirci Öksüzlü ve Salihli Kemer-Kale mahallelerinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetler için memnuniyetlerini dile getirdi.

“SÖZLERİNİ TUTTULAR, ARKASINI GETİRDİLER”

Ahmetli Dereköy Muhtarı Ramazan Kozan, “Ahmetli’den Dereköy’e piknik alanına geliyor vatandaşlar. Yol dar olduğu için çok sorun çıkıyordu, çok bozuktu. Büyükşehir’e dilekçe verdim. Ferdi Başkan’ımız da söz verdi yapmak için. ‘Söz, bu yolunu en güzel şekilde yapacağım’ dedi. Ferdi Başkan’ımıza Allah rahmet eylesin, Besim Başkan’ımız onun sözünü tuttu, o gitti diye bırakmadılar, arkasını getirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolumuz çok güzel oldu ve geniş oldu. Ahmetli halkına, Dereköy halkına, vatandaşlarımıza hayırlısı olsun” diye konuştu.

“YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ YOLLAR ARTIK YAPILIYOR”

Demirci Öksüzlü Mahalle Muhtarı Hasan Basri Bozkurt, “Yıllardır beklediğimiz yollar artık yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri taleplerimize duyarlılıkla yaklaşıyor. İlgililer her zaman bizimle iletişim halinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Salihli Kemer Mahalle Muhtarı Mehmet Kırcalı da yaklaşık 12 kilometrelik asfalt çalışmasının bölge halkını memnun ettiğini belirterek, “Burası Kemer Damları, Kale Mahallesi ve Yazdağı yol ayrımı hattı. Ekipler sıcağa rağmen özverili şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi yönetimine, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“GİTTİĞİ YERDEN BİZİ GÖRÜYORDUR”

Salihli Kale Mahallesi Muhtarı Yıldıray Bozdağ, “Sağ olsunlar, Ferdi Başkan’ımızın verdiği sözü tuttular. Kendi göremedi, ama gittiği yerden bizi görüyordur, buna eminim. Asfaltımız yapıldı. Bütün belediye yöneticilerine, çalışanlara hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Demirci Öksüzlü Mahalle Muhtarı Hasan Basri Bozkurt, “Yapılan hizmetlerden memnunuz, bir sıkıntımız yok. Şu işimiz var dediğimiz zaman ilgileniyorlar. Emeği geçen herkese, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Taleplerimizi bugün yapamasalar bile yarın yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.