Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kobaklar Mahallesi’nde bulunan Kobaklar Tarımsal Sulama Göleti onarım çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kobaklar Mahallesi’nde yer alan bölge üreticisinin ürün sulamada kullandığı gölette meydana gelen dip savak borusu kaçağı onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki aylarda dip savak borusunda su kaçağı fark edilmesi üzerine kısa sürede önlem alınmış, dalgıç aracılığı ile savak borusuna kör tıpa yapılmıştı. Sulama sezonunda üreticilerin suyu kullanmaları sağlanmış, sezonun bitmesi sonrasında da onarım çalışmaları başlamıştı.

Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta yerinde inceledi.

Gölette yaşanan sorundan bahseden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Nisan ayı gibi dip savak borusunun çürümesinden kaynaklı gölette su kaçağı tespit edildi. Sulama sezonun başlangıcı olması sebebiyle göletteki mevcut suyu heba etmemek adına önce dalgıçlar ile müdahale ettik. Dip savak borusunun önüne kör tıpa taktık. Sulama sezonunda suyu kontrollü bir şekilde üreticilerimize kullandırdık. Göletin suyunun bitmesinin ardından onarım çalışmalarına başladık. Yaklaşık 3 haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut göletin gövdeyi makinelerle komple açtık. Çürümüş olan dip savak borusunu yeni çelik boru ile değiştirdik. Yapıldığı zamanda dip savak borusuna beton zarf yapılmaması nedeniyle çelik boru toprakla temasından dolayı çürümüş. Bunu engellemek için dip savak borusuna beton zarf ve demir konstrüksiyonu bağlandı. Betonu atılacak. 1-2 gün betonun kuruması beklenecek. Üzerine gövdenin onarımı ve kil dolgusunu yapacağız. Tahminimiz 3 haftalık bir süreçte gövde dolgusunu bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 2 aya yakın bir çalışma yapılacak” dedi.

Gördes ilçesindeki Kobaklar Göleti’nin 1000 metre rakımda olduğunu ve yaklaşık 500 dönüm araziye su verdiğini söyleyen Yılmaz Usta, “Bu bölge için önemli bir arazi büyüklüğü. Bağından, kornişon salatalığına, biberinden değişik ürünlere kadar bölge halkı bu suyla ürünlerini yetiştiriyor. Ekonomilerine ciddi bir gelir sağlıyorlar. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak suyun ve tarımın farkındayız. ‘Kaybedecek bir damla suyumuz yok’ diyerek bu tip tesislerin gerek yapımı gerekse meydana gelen arızaların hızlı bir şekilde onarımı yapılarak sezona hazırlanması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.