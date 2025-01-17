Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa sunduğu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve taleplere daha hızlı yanıt verebilmek için çağrı hattı numarasını yeniliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Artık vatandaşlarımız telefonlarından 153’ü tuşlayarak Manisa Büyükşehir Belediyemize kolaylıkla ulaşacaklar” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için çağrı hattı numarasını yeniliyor. 444 99 25 numaralı hat yerine artık 153’ü tuşlayan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kolaylıkla iletişime geçebilecek. Manisa’nın 16 ilçesinde 153 numaralı hat aktif olurken, Demirci ilçesinde ise 444 99 25 numaralı hat ile hizmet verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar MASKİ ve cenaze işlemleri için de yine 153 nolu hattı arayacaklar.

BELEDİYE İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ MESAFE KISALIYOR

Manisalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Çok haneli telefon numaralarını akılda tutmak ve tuşlamak her vatandaşımız için aynı derecede kolay olmuyor. Hizmetlerde öncelik tanımamız gereken gruplar bu nedenle çoğu zaman bize ulaşmakta zorluk çekiyor. Biz hizmetlerimizi Manisalıların yaşam konforunu artırmak için hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, belediye ile vatandaşın arasındaki mesafeyi kısaltmak adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Artık vatandaşlarımız bize 444 99 25 numaralı hat yerine telefonlarından 153’ü tuşlayarak bize kolaylıkla ulaşacaklar. Manisa Büyükşehir Belediyesi artık ‘3 tuş’ kadar yakınınızda” diye konuştu.