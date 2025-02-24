Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Kursiyerlerinden Deprem Şehidi Leyla Küçükşahin anısına Karma “Vefa” sergisi düzenlendi. Sergide, Küçükşahin’den geriye kalan tek eseri de yer aldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Karma Sergi, Malatya Park AVM’de açıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hamid Süha Hotar, Leyla Küçükşahin’i rahmetle andıklarını belirtti.

Küçükşahin’in Resim öğretmeni Sevilay Güvercin de “Depremden önce karma sergi açmayı planlıyorduk ancak deprem olunca bu sergiyi açamadık. Depremden sonra öğrendik ki eserlerini sergileyeceğimiz Leyla Küçükşahin’i kaybetmişiz. Biz de şimdi onun anısına bu vefa sergisini düzenledik. Toplamda 21 kursiyerimizle birlikte Leyla Küçükşahin’e ithafen bu sergimizi açıyoruz” dedi. Daha sonra katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Leyla Küçükşahin anısına düzenlenen vefa sergisinde karakalem ve yağlıboya tablolardan oluşan 70 eser yer alıyor. Eserler arasında Leyla Küçükşahin’den geriye kalan tek eseri de bulunuyor. Eser, sergi sonunda teslim edilmek üzere Leyla Küçükşahin’in kızı Belkıs Küçükşahin’e takdim edildi.

6 Şubat depremlerinin ikincisinde yaşamını yitiren Leyla Küçükşahin’in acı dolu bir hayatı olduğu öğrenildi. 25 Kasım 1962’de dünyaya gelen ve 18 yaşında evlendikten sonra 6 çocuk annesi olan Küçükşahin’in henüz 4 yaşındayken oğlunu bir kaza sonucu yitirdiği ve daha sonra 18 yaşındaki bir kızını da kanser dolayısıyla kaybettiği kaydedildi.

Çocukluk döneminden itibaren resim yapmaya meraklı olduğu belirtilen Leyla Küçükşahin’in bu yeteneğini geliştirmek için vefatından önceki 2 yıl boyunca Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) Resim Kursuna katıldığı ifade edildi.

Özellikle karakalem ve renkli çizimlerde büyük bir başarı göstererek kendini geliştirdiği kaydedilen Küçükşahin’in hayatında resmin bir tutkuya dönüşerek yaşadığı acıları ifade etmenin ve kendini bulmanın bir yolu olduğu dile getirildi. Küçükşahin’in resim kursunda 15 profesyonel eser ürettiği ancak evine götürdüğü eserlerin de depremde yıkılan evlerinde yok olduğu öğrenildi. Küçükşahin, 6 Şubat depremlerinde evinin yıkılmasıyla kendisi ve 24 yaşındaki bir kızıyla birlikte şehit oldu. Küçükşahin’in resimlerinden geriye sadece Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde bulunan tek eseri kaldı.

Karma “Vefa” Sergisi, 26 Şubat 2025 Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.