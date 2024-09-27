Malatya'da 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte okul servislerine yönelik olarak denetimlerine başlayan ekipler, denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme ekipleri, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte okul servis araçlarına yönelik servis yönetmeliğine uygunluk kontrolü yaptı.

Öğrencilerin ulaşımda güvenli, konforlu ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimde birçok başlıkta inceleme yapıldı. Eğitim Kampüsü girişinde önlem alarak servisleri denetleyen ekipler, araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyetini, ruhsatta belirlenen yolcu sayısını, emniyet kemerini, güzergâh izin belgesini, yangın söndürme tüpünün okul servisi yönetmeliğine uyup uymadığı kontrol edildi.

Servis şoförlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunan ekipler, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk haftadan itibaren 618 araca denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 217 araca, servis yönetmeliğine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelmelerini sağlamak için ekipler denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecek.