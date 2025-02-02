Malatya Büyükşehir Belediyesi girişimci kadınlara desteğini sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından, bireysel gelişimi desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kuaförlük Kursu, yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde düzenlenen Kuaförlük Kursu, uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılarak, mesleki becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurslar bireysel gelişimi desteklerken aynı zamanda kentteki kadın istihdamını da sağlamaya devam ediyor.

KADINLARIN MESLEKİ GELİŞİMİNE TAM DESTEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, katılımcılara sektörün ihtiyaçlarına uygun bilgi ve deneyim kazandırıyor. Kursun en dikkat çekici özelliklerinden biri, birebir uygulamalı derslerle kursiyerlerin gerçek iş ortamlarını deneyimleme fırsatı elde etmesi olurken, aynı zamanda eğitim programı kapsamında saç kesimi, renklendirme, saç tasarımı gibi temel kuaförlük becerileri de öğretiliyor. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, hem kendi işlerini kurma hem de kuaförlük sektöründe istihdam edilme şansı yakalıyor. Aynı zamanda eğitimlere olan yoğun katılımla Malatyalı kadınların meslek edinme konusundaki istekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

HEM OKUYOR HEM DE MESELEKİ EĞİTİM ALIYORLAR

Kuaförlük Kursu’na katılan Fatma Zehra Yeşilcan ve Burse Beren Şekerci hem üniversite sınavlarına hazırlandıklarını hem de mesleki olarak kendilerini geliştirmek istediklerini belirttiler. Kursiyer Fatma Zehra Yeşilcan, “Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kuaför kursunw geliyorum. Mesleki olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sağladığı Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde devam eden etüt merkezinde ders çalışıyorum” dedi.

Genç kursiyer Burse Beren Şekerci ise, “Ben de Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Arkadaşım Zehra kuaförlük kursunu önerdi bana. Ardından Kuaförlük Kursu’na katıldık. Belgelerimizi aldıktan sonra inşallah kendimize bir iş imkanı sağlayacağız. Üniversitede de bölüm olarak okumak istiyoruz. Bize bu kurs imkanını sunduğu için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.