Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Düşünce Dünyamızın Mimarları" Konulu Konferanslar Serisi kapsamında 5’nci konferans verildi. Konferansta Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Şafii Mezhebinin kurucusu İmam Şafii’yi anlattı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Sanat Merkezi Salonunda düzenlenen "Düşünce Dünyamızın Mimarları" Konulu program dizisi, 5’nci konferansla devam etti. Konferansı, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu verdi. Tam adı Ebu Abdullah Muhammed B. İdrîs eş-Şâfi olan İmam Şafii’yi anlatan Kırbaşoğlu, büyük alim İmam Şafii’nin hayatı, eğitimi, kişisel özelliklerini; fıkıh alanındaki katkılarını, İslam düşünce dünyasına etkilerini ve ilmi mirasını detaylı olarak aktardı.

Sünni İslam düşüncesinde İmam Şafii’nin çok derin etkileri olduğunu belirten Kırbaşoğlu, “Er-Risale adlı eseri, İmam Şafii’nin çok büyük ölçüde görüşlerini, düşüncelerini, metodolojik ve epistemolojik yaklaşımlarını yansıttığını söyleyebiliriz” dedi.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.