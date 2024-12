Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yazıhan ilçe programı kapsamında Hamidiye Mahallesi’nde yapımı devam eden 3. Etap 87 Adet Konut İnşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada ilgili kişilerden brifing alan Başkan Er, TOKİ bünyesinde yapılan konutların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Malatya’nın her köşesinin şantiye alanına döndüğünü ve Malatya’yı ayağa kaldırma hususunda kararlı olduklarını ifade eden Başkan Er, tüm şantiyelerdeki çalışmaların takipçisi olduğunu ve çalışmaları bizzat yerinde incelediğini sözlerine ekledi.

“Şantiyelerimizde Konutlarımız Hızlı Bir Şekilde Yapılıyor”

TOKİ bünyesinde Yazıhan’a gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Er, “Malatya’mızın her bölgesi bir şantiye halinde, gerek merkezdeki inşaatlarımız gerekse de kırsaldaki inşaatlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. Her zaman söylediğim bir söz var, ‘Malatyalı hemşehrilerimiz bizlere yardımcı olsunlar, biz Malatya’yı bir yıl içerisinde ayağa kaldırırız’ bu söylemimin en büyük ispatlarından biri de Yazıhan Hamidiye Mahallemizde yapılan TOKİ konutlarımızdır. Burada emeği geçen TOKİ Başkanlığımıza ve emeği geçen müteahhit arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan 3 ay önce buranın temelleri yeni atılıyordu. Şimdilerde ise neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Gerçekten yapılan çalışmalar gurur verici. Sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her tarafında TOKİ şantiyeleri bu şekildedir. Vatandaşlarımız endişe etmesin şantiyelerimizde konutlarımız hızlı bir şekilde yapılıyor. Hamidiye Mahallesi’ne yapılan inşaatlarımızın iş bitim tarihi 2 Nisan’ı gösteriyor ama müteahhit arkadaşımız Yazıhan ilçemizdeki konutlarımızı bir aksilik olmadığı takdirde şubat ayı gibi teslim edebileceklerini belirttiler. Ayrıca Yazıhan ilçemize yapılan konutlarımız tünel kalıp yöntemiyle değil konvansiyonel yapı sistemi ile yapılıyor. Tünel kalıp sistemine göre daha zor olan bir kalıp sistemiyle yapılmasına rağmen konutlarımız bu kadar hızlı ilerliyor. Sadece Yazıhan’ımızda değil tüm şantiyelerimizde çalışmalar suratla devam ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz kararlıyız, Malatya’mız kesinlikle ayağa kalkacak. Sadece vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.