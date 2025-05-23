Bursa'nın Mudanya ilçesinde Dereköy Muhtarı Meral Yener, Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün koruma altına aldığı yavru köpekler 'Pamuk' ve 'Çıtır'ı sahiplenerek sevgi dolu bir yuva sundu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Kısa bir süre önce belediyenin internet sitesinde kullanıma açtığı "Evcil Hayvan Sahiplenme" sayfası aracılığıyla hayvanlar sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Bu kapsamda Dereköy Muhtarı Meral Yener de, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce koruma altına alınan “Pamuk” ve “Çıtır” adlı yavru köpekleri sahiplendi. Duyarlılık örneği olan Pamuk ve Çıtır'ı yeni yuvasına Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu, Muhtar Yener'e teslim etti.

“Her can güvenli bir yuva bulana dek çalışmaya devam” mesajıyla vatandaşları hayvan sahiplenmeye çağıran Mudanya Belediyesi, sahiplenme için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 444 8 922 (2701) numaralı telefondan ya da https://tahsilat.mudanya.bel.tr/EYasam/EvcilHayvanSahiplenme adresi aracılığıyla ulaşılabileceğini duyurdu.