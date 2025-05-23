Artuklu Belediyesi, HAYTAP iş birliğiyle hayata geçirdiği “Emekli Hayvan Çiftliği” ve “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” projelerinde saha çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yük hayvanları ve sokak hayvanları için güvenli bir yuva hedefleniyor.MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile 2024’te imzaladığı protokol kapsamında başlattığı “Emekli Hayvan Çiftliği” ve “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” projelerinde yoğun saha çalışmaları yürütüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde ilerleyen proje, yük hayvanları ve sokak hayvanları için doğal, güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin ilk etabında, hayvanların barınabileceği doğal yaşam alanları inşa edilirken, rehabilitasyon, bakım ve beslenme için altyapı hazırlıkları yapıırken, geçmişte çöp taşımada kullanılan eşeklerin sağlıklı bir şekilde “emekli” edilmesi için veterinerlik süreçleri titizlikle yürütülüyor.

“HAYVAN HAKLARINA SAYGILI KENT”

Eş Başkanlar Münevver Ölker ve Mehmet Ali Amak, projenin hayvanların özgürce yaşayabileceği, düzenli veteriner kontrolü sağlanacak bir sistem sunduğunu belirtti. Eş başkanlar, can dostların yaşam hakkını gözeterek projeler geliştirdiklerini, Emekli Hayvan Çiftliği ile yük hayvanlarımıza minnetimizi gösteriyor, sokak hayvanlarına güvenli bir yuva sunduklarını söyledi.

Artuklu Belediyesi, bu çalışmayı bir barınaktan öte, hayvan refahını merkeze alan bütüncül bir model olarak görürken, proje, HAYTAP ile yapılan protokolle çöp taşımada kullanılan eşeklerin çalıştırılmamasını ve yaşam haklarının korunmasını hedefliyor.