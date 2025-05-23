Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Etnospor Kültür Festivali’nde yerini alan Büyükşehir Belediyesi’nin standı, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Geri dönüşüm atölyeleri, uygulamalı sanat etkinlikleri ve yöresel ikramlarla desteklenen Büyükşehir standı, binlerce katılımcıya şehrin kültür zenginliğini sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Etnospor Kültür Festivali’nde yerini aldı.

SAKARYA STANDINDA ÖZGÜN İÇERİKLER

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan, onlarca ülkeden kültür ve gelenek temsilcilerini bir araya getiren festivalde Sakarya standı, ilk günden ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Sakarya standında, El emeği göz nuru SAMEK ürünlerinden, Sakaryalı Ressam Metin Aşoğlu’nun atık malzemelerle yapılan sanat çalışmalarına; geleneksel el sanatlarından sıfır atık uygulamalarına kadar birçok özgün içerik ziyaretçilerle buluşuyor.

SIFIR ATIK ANLAYIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin “sıfır atık ve çevre dostu üretim” anlayışını yansıtan ürünlerin bulunduğu Sakarya standı, ziyaretçilerin ilk günden itibaren oldukça dikkatini çekti.

Her detayı doğaya duyarlı bir yaklaşımla hazırlanan stant, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık çalışmalarına örnek oluyor.

SAKARYA’NIN GASTRONOMİ KİMLİĞİ

Büyükşehir’in mehteran takımı da alanı ziyaret edenlere kısa bir gösteri sunarken, standı ziyaret eden misafirlere ise kabak tatlısı ve kabak lokumu ikram edilerek şehrin gastronomik kimliği tanıtıldı.

Geleneklerimizin ve kültürel mirasımızın en özel buluşması

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve kültürel mirasımızı geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen organizasyonda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etnospor sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürel mirasımızın ve kardeşliğimizin mihenk taşıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar da geleneklerimizin yaşatılmasına özel önem veriyor. Burada farklı coğrafyalardan insanlar ortak değerler etrafında buluşma imkanı buluyor. Bu vesileyle 7. Etnospor Kültür Festivali’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.