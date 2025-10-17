Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde altyapı sistemlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi ve su kayıplarının azaltılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara kesintisiz şekilde devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı fiziki kayıp-kaçak taramaları kapsamında, 580 kilometrelik içme suyu hattında yapılan incelemelerde 305 arıza noktası tespit edilerek onarıldı. Bu çalışmalarla birlikte, altyapı güvenliği artırılırken suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı da sağlanıyor.

GENEL MÜDÜR SİNAN ÇEÇEN: “ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRİYOR, SU KAYIPLARINI EN AZA İNDİRİYORUZ”

Gerçekleştirilen tarama ve onarım faaliyetlerinin şehir genelinde altyapı güvenliğini önemli ölçüde artırdığını belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Depremin ardından altyapı sistemlerimizin sağlığını korumak ve su kayıplarını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Akustik dinleme cihazları kullanarak toplam 580 kilometrelik içme suyu hattında fiziki kayıp-kaçak taraması gerçekleştirdik. Çalışmalar sonucunda 305 arıza noktası tespit ettik ve bu noktaların tamamında onarımları kısa sürede tamamladık. Bu çalışmalarımız yalnızca bir defaya mahsus değil, periyodik olarak düzenli şekilde sürdürülmektedir.”

“MASKİ’NİN TEKNOLOJİK KAPASİTESİ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR”

MASKİ’nin son yıllarda dijital altyapı izleme sistemleri ve ileri teknoloji cihaz yatırımlarıyla önemli bir dönüşüm süreci yaşadığını vurgulayan Genel Müdür Çeçen: “Kayıp-kaçak oranlarını minimum seviyeye indirmek için dijital izleme sistemlerinden akustik dinleme cihazlarına kadar en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz.

Amacımız; güçlü, sürdürülebilir ve güvenli bir altyapı oluşturmak. MASKİ olarak sadece bugün için değil, Malatya’nın geleceği için çalışıyoruz. Her yaptığımız yatırım, hem altyapı güvenliğini artırmak hem de suyun sürdürülebilir kullanımını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Her bir çalışma, Malatya’nın altyapı güvenliğini güçlendirmek ve su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak adına kararlılıkla hayata geçiriliyor.” dedi.