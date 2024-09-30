Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetveren Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesi sadece ilimize değil bölgeye hizmet veriyor. Faaliyete başladığı günden itibaren 2 bin 800 engelli aracı ve medikal malzemenin tamir edildiği atölyede, çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Külliyesi’nde bulunan Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesi’nde, engelli vatandaşların kullandıkları arızalı araç ve gereçlerin bakım, onarım ve yenileme işlemleri, alanında uzman ustalar tarafından donanımlı ve kapsamlı teçhizatlarla kısa sürede yapılıyor. Yapılan işlemler için engelli vatandaşlardan herhangi bir ücret de talep edilmiyor.

Araçlarını atölyeye bırakan vatandaşlar, tamir, bakım ve onarımı uzun süren araçlarının yerine yedek araç alarak, günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Atölyede; akülü sandalye, manuel sandalye, ağır engelli sandalyesi, çocuk manuel sandalyesi, aktif sandalye, wc sandalyesi, hasta yatağı, akü, wolker, koltuk değneği, beyaz baston, şarj cihazı ve diğer medikal malzemelerin tamiratları gerçekleştiriliyor.

Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesinin kendileri için önemli bir yer olduğunu ifade eden Necati Bürge, “Arabalarımız arızalandığı zaman Malatya Büyükşehir Belediyemiz Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesinde araçlarımızın bakım, onarım ve tamir işlerini yapıyor. Bizim için burası bulunmaz bir nimet, atölyedeki hizmetten oldukça memnunuz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Murat Özçelik, “Bugün arabamın tekeri kırıldı ve yolda kaldım. Hemen Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünü aradım ve beni olduğum yerden almalarını, arabamı tamir etmelerini istedim. Sağ olsunlar hemen gelip beni aldılar ve arabamı Engelli Araç Tamir ve Bakım Atölyesinde tamir ettiler. Biz engelli bireyler olarak burada yapılan hizmetleri çok beğeniyoruz. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok çok memnunuz. Ayrıca maddi durumu olmayan birçok engelli arkadaşımız var. Buraya geldikleri zaman ücretsiz olarak araçlarının bakım ve tamir işlerini yaptırabiliyorlar. Ustalarımız sağ olsunlar titizlikle arabamızı tamir ediyorlar. Ellerinden gelen tüm gayret ile bize yardımcı oluyorlar” dedi.