Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi İlçesiYenice Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Altyapı yatırımları kapsamında mahallede toplam 4 bin metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattının 2 bin 145 metrelik kısmı tamamlandı.

Muhtar Yaşar Ekin: “Mahallemize Yapılan Çalışmalardan Memnunuz”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenice Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekin, “İçme suyu hatlarımızdaki arızalardan dolayı, hatlarımızı yeniliyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız SayınSami Er’e,MASKİ Genel Müdürümüz Sinan Çeçen’e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar; bu dar günlerde hatlarımızı yenilediler” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Yenice Mahallesi’ne Modern İçme Suyu Altyapısı”

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Battalgazi İlçemize bağlı Yenice Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplam 4 bin metre uzunluğunda planlanan içme suyu şebeke hattımızın, şu ana kadar 2 bin 145 metrelik kısmını tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu yatırım, vatandaşlarımızın sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Mahalle sakinlerimizin günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu çalışmalarla birlikte, uzun yıllar boyunca ihtiyaçlara cevap verecek modern bir altyapı sistemini hayata geçiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kaliteyi ön planda tutuyor, Malatya’mızın her köşesine aynı özenle hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. Yenice Mahallesi sakinlerine gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyor, çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağımızı belirtmek istiyorum.” dedi.