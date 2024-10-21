Malatya Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ve gençlerin eğitim hayatlarındaki başarılarını artırmak, kişisel gelişim süreçlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz rehberlik hizmeti sağlıyor.MALATYA (İGFA) - Sümer Park içerisinde bulunan Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde öğrenci danışmanlık hizmetleri ve rehberlik desteği veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarındaki başarılarını artırmak, kariyer planlamaları ve kişisel gelişim süreçlerini oluşturmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik ücretsiz olarak sağlanan bu danışmanlık hizmetleri, bireylerin üniversiteye hazırlık sürecinden mezuniyet sonrasına kadar olan yolculuklarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor.

“BAŞVURU YAPAN HERKES DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Burak Güllü danışmanlık hizmetlerinden bahsederek, “Danışanlarımızın bir kısmı çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılarla ilgili terapi hizmeti alıyorlar. Diğer kısım danışanlarla da eş zamanlı olarak aile ve çiftler arası iletişim konusunda danışmanlık hizmeti gerçekleştiriyoruz. Özellikle öğrenciler ve gençler öfke problemi, yeme bozukluğu, uyku problemi veya deprem gibi konularda etkiler yaşıyor ve bu durumlar hayatlarını şekillendiriyor ise bizlere başvurarak danışmanlık hizmeti alabilirler” dedi.

“AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİ KONULARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ”

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nde bulunan bir diğer görevli Uzman Klinik Psikolog Elçin İnci Birer de aile-çocuk ilişkisi konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Çocuk, ergen, genç, yaşlı kadın, erkek demeden toplumun her kesimine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık hizmeti belediyemiz tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Kapımız herkese açık. Bütün aile ve çocukları aile danışma merkezimizde rehberlik ve psikolojik destek vermek üzere bekliyoruz” dedi.

EREN İNAN: ‘KENDİME GÜVENİM ARTTI’

Rehberlik danışmanlığı hizmeti alan ve üniversiteye hazırlanan Eren İnan, aldığı hizmet sayesinde eğitim planlamasında ve diğer konularda kendi hayatında büyük gelişmeler oluşturduğunu söyledi. Eren İnan, “Çevremde okumuş kimse yoktu. Destek almak için bu merkeze başvurdum. Ders programlarıyla beraber daha iyi verim almaya başladım. Bu sayede de derslerim daha iyi olmaya başladı. Kendimi daha çok adapte etmeye başladım. Yani kendime güvenim biraz daha arttı. Benim gibi sınav öğrencilerinin burada destek almalarını tavsiye ederim. Büyükşehir Belediyemize verilen öğrenci danışmanlığı hizmetinde dolayı teşekkür ederim” dedi.