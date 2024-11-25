Kar yağışının başladığı saatlerden itibaren Malatya'da yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı zamanda yolda mahsur kalan ve kırsal kesimlerdeki hastaların yardımına da yetişiyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarında Malatya istikametinden Kayseri-Ankara istikametine gidecek sürücüler Gürün-Pınarbaşı karayolunun trafiğe kapatılmış olmasından dolayı Doğanşehir Sürgü-Adıyaman Gölbaşı karayoluna yönlendiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kale ilçesi dinlenme tesislerinde kalan 4 otobüsün yolcuları Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle alınarak, Malatya Tren Garı’na getirildi. Ayrıca Diyarbakır’dan Elbistan’a gitmek üzere yola çıkan ve yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalan yolculara ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolcuları MAŞTİ’ye getirerek, Diyarbakır’a gitmelerini sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kar yağışının başlamasıyla sahada olan ekipleri yol açma çalışmalarının yanı sıra bölgede kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda hastaların da yardımına yetişiyorlar.

Bu kapsamda sahadaki ekiplere gelen bilgiler doğrultusunda Arguvan Gökağaç Mahallesindeki göğüs ağrısı şikâyeti ile 63 yaşındaki Abdullah Gedik, durumunu Malatya Büyükşehir Belediyesi’yle iletişime geçerek bildirmesi sonucu Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından alınan hasta ile Hekimhan Kurşunlu Dereevleri’nde ikamet eden 55 yaşındaki Güllü Levent adlı vatandaş karın ağrısı şikâyetinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaştığı hasta Güllü Levent ekipler tarafından alınarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Darende Akova’da ikamet eden bir hasta yine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak, ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.