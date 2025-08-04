Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanında yeniliklerine devam ediyor. MALATYA (İGFA) - Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımlarıyla Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte çocukların misafir edildiği Feribot Gezisi’nin ilki gerçekleştirildi.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilen Feribot gezisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er’in yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Zengin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, Meclis Üyesi Ramazan Ayhan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, ile yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

FERİBOT GEZİSİNE KATILANLARDAN BAŞKAN ER’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karakaya Baraj Gölü üzerindeki feribot gezisine katılan aileler, geziden son derece memnun olduklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ettiler.

Geziye katılanlar, “Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu gezi için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bence çok güzel bir etkinlik. Denemeyenler için çok iyi bir deneyim oldu. Çok iyi bir etkinlik. Çocuklar çok mutlu olduğu için biz büyükler de mutlu oluyoruz” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ettiler.”