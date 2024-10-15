Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantılarının II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı’nda 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Gündem maddelerine geçmeden önce bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, 25 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın yapılacağını duyurdu. Ayhan, 25 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın kültürel bir şölen havasında geçeceğini belirterek, meclis üyelerini ve tüm kitapseverleri Kitap Fuarına davet etti.

Ayhan’ın konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı II. Birleşimine geçildi. Mazeret dilekçelerinin okunmasıyla birlikte gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği tekliflerinin bulunduğu maddeler görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündem maddeleri arasında bulunan konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısının ise 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.