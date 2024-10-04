Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ geçen ay son kez Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde misafirlerini ağırladıktan sonra yeniden Harman Meydanındaki yerine taşındı.KAYSERİ (İGFA) - Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 6 Ekim Pazar günü el emeği ürün meraklılarının buluşmasına imkan sağlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, satışa sunuluyor.

EKİM’DE ESKİ YERİNDE

Temmuz ve ağustos ayından bu yana Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde tezgah kuran Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, ekim ayından itibaren Harman Meydanındaki önceki yerinde misafirlerini ağırlayacak.