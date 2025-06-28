Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde yurttaşlara psikososyal destek veriliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 psikolog ile hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında yurttaşlara hizmet veriyor.

‘Farkındalık çalışmaları düzenliyoruz’

Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Berfin Ayyıldız, merkezin temel amacının, madde bağımlılığıyla mücadelede sadece tedaviye değil, toplumsal farkındalığa ve önlemeye de odaklanan bir yaklaşım geliştirmek olduğunu söyledi. Ayyıldız, şöyle konuştu: “Danışmanlık ve Eğitim Merkezimizde bireylere ve ailelerine psikososyal destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, okullarda, kadın yaşam merkezlerinde, gençlik alanlarında ve mahallelerde farkındalık çalışmaları düzenliyoruz. Maddeyi tanımamış kişilere karşı önleyici ve koruyucu çalışmalar yürütüyoruz.”