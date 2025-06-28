Kadın girişimciliğine destek olmak ve dijital pazarda kadınların daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” etkinliği, Denizli’de yoğun katılımla düzenlendi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol iş birliğinde hayata geçirilen “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” etkinliği, kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticarette yeni fırsatlar sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, davetliler, çok sayıda kadın üretici ve girişimci katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Esin Tuba Tepekule, “Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Yolculuğu” başlıklı sunumuyla katılımcılara ilham verici bilgiler sundu.

Kadın girişimcilere dijital pazarda yol haritası sunuldu

Programın ikinci kısmında Trendyol Ege Bölgesi Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Nuri Erdoğan’ın gerçekleştirdiği “Trendyol’da E-Ticaret ve E-İhracat” konulu sunumda, kadın üreticilerin dijital pazara adım atmalarını kolaylaştıracak yöntemleri paylaşıldı. Katılımcılar, program kapsamında başarı hikâyeleri dinledi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan İrfan Sezgin’in gerçekleştirdiği “Markalaşma” sunumuyla markalaşma süreçlerine dair önemli ipuçları edindi.