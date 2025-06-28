Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi arasında, kız çocukları ve kadınlara yönelik Human Papilloma Virüs (HPV) Rahim Ağzı Kanseri Aşısı ile ilgili protokol imzalandı.ADANA (İGFA) - Protokol töreninde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldıztaş hazır bulundu.

Halk sağlığını ilgilendiren çok önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bu önleyici aşı devletin ödediği bir aşı değil. Kızlarımız, kadınlarımız bu aşıyı 15 yaşına kadar yaptırırlarsa iki doz, daha sonraya kalırsa üç doz gerekli oluyor. 3 dozun bedeli 12 bin lira. Belediyemizden destek alan vatandaşlarımızın aile mensuplarına ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bu hizmeti vereceğiz. Gücü olmayan vatandaşlarımızı tespit etmek için bakanlıklarımızdaki verilerden de yararlanıyoruz.”

AŞIDAN 5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldıztaş’a iş birliği için teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, aşıdan ilk etapta 2 bin kişinin yararlanacağını, ilerleyen süreçte sayının 5 bine çıkacağını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi ile yapılan söz konusu iş birliği protokolünün örnek teşkil edeceğini ve diğer belediyelere de önereceğini bildirdi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sağlık hizmetleri sunduğunu kaydederek, bilim kurumlarıyla iş birliğinin kendi dönemlerinde arttığına vurgu yaptı

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’A TEŞEKKÜR

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldıztaş da çalışmanın halk sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek, rahim ağzı kanseri ve genital siğili önlediği bilgisini verdi. Aşının erkek çocuklara da uygulandığını ve çeşitli kanser türlerini önlediğini anlatan Prof. Dr. Hacer Yıldıztaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür ederek, protokolü çok önemsediklerini söyledi.

GENEL BİLGİ

Durumu iyi olmayan ve bu aşıyı olmak için talepte bulunacak 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara, Adana Büyükşehir Belediyesi aşıyı temin edecek.

Aşı olacak kız çocukları ve kadınların ulaşımı konusunda da Adana Büyükşehir Belediyesi destek verecek, Balcalı Hastanesi’ne ait sağlık tesislerine vatandaşların götürülmesi sağlanacak.

Bu proje kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanserlerinin azaltılmasında önemli bir adım olacak ve HPV aşısının yaygınlaştırılmasıyla uzun vadede halk sağlığına önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Durumu iyi olmayan ve Rahim Ağzı Kanseri Aşısı vurulmak isteyen vatandaşlar belediyeye dilekçe ile ya da Adana Büyükşehir Belediyesi web sitesinin içinde bir süre sonra yer alacak linkten başvuru yapabilecekler.