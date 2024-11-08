LÖSEV 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bursa’da Fayda topluluğunun katılımıyla köy okuluna ziyaret düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da üniversiteli Fayda öğrencileri, köy okulundaki LÖSEV İncisi öğrencileriyle bir araya gelerek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekti.



LÖSEV’in irtibat ofislerinden birinin de bulunduğu Bursa’ da,Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Fayda Topluluğu, Karacabey Kurşunlu İlkokulu'nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

İlkokul öğrencilerine kitap bağışında bulunan Fayda Topluluğu gönüllüleri, öğrencilere löseminin belirtileri, tedavi yöntemleri ve önlenebilirliği hakkında bilgi vererek bilinçlendirme semineri düzenledi. Ayrıca, öğrencilerle birlikte kağıttan turuncu turna kuşları yaparak lösemiye dikkat çektiler. Etkinliğin ardından Uludağ Üniversitesi Çok Sesli Müzik Topluluğu’ nun düzenlediği müzik dinletisi ile öğrenciler doyasıya eğlendiler.