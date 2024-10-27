Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” LivCom Ödülleri’nde finale kaldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri’nde (LivCom SDG Awards) “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile finale kaldı.

Amacı dünyanın dört bir yanından şehirleri ve projeleri bir araya getirerek iyi uygulamaları teşvik etmek olan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen LivCOM Ödüllerine bu yıl 27 ülkeden 23 şehir ve 32 proje katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile bu projeler arasındaki yerini aldı. 230 proje arasından ilk 32’ye giren proje, kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini destekleyen çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti.

DERECE YAPMASI BEKLENİYOR

En prestijli ödüllerden biri olan LivCom ödülleri, 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek ve kazanan projeler finallerin ardından açıklanacak. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yaşam kalitesini artıran projelerin değerlendirildiği etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesinin derece yapması bekleniyor.