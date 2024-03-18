Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Daha sonra Bayburt Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Çanakkale Zaferi konulu video gösterimi yapıldı ve oratoryo sahnelendi. Oratoryonun ardından Bayburt Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan koro kahramanlık türküleri seslendirdi.

Koro dinletisi sonrası 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Sayın Orhan Ateş, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.