Bayburt'ta 896 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları 23 Haziran'da açıklanmıştı.

LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alarak Türkiye ve Bayburt 1.si olan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan, Bayburt 2.si olan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Eren Dökmeci ve Bayburt 3.sü olan Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Elif Berra Hanci için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen ödül töreninde öğrencilere okul yöneticileri, öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven; dereceye giren öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.